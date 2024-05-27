«الإفتاء» توضح أحكام الحج للطفل.. أوصى بها النبي (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء أحكام الحج للطفل الصغير، إذ ترغب بعض الأسر إلى اصطحاب أبنائها الصغار معهم لأداء مناسك الحج، دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء»؛ تيسيرا على الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

أحكام الحج للطفل الصغير

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن أحكام الحج للطفل الصغير، إن حج الأطفال الصغار صحيحا، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد عُرض عليه الأمر، حيث رفعت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم، طفلها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟.. قال: نعم ولك أجر.

حكم حج الصغار

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على موقع «يوتيوب»، أن الحج للصغير لا يسقط عنه الفريضة التي تجب بالبلوغ، فالصبي الصغير إذا كان مميزا فإنه يحرم بالحج بنفسه، ويؤدي ما استطاع من أعمال الحج، بينما الأعمال التي لا يقدر عليها فيؤديها عنه وليه الذي اصطحبه في رحلة الحج.

وتابع، أنه إذا كان الطفل صغير غير مميز فأيضا له حج وفي هذه الحالة يحرم عنه والده ويؤدي عنه المناسك، ويكون حجه صحيح وللولي ثواب.