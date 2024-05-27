التفاصيل الكاملة لإيقاف تشغيل عدد من القطارات أيام الجمع والعطلات الرسمية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر البيانات الكاملة لإيقاف تشغيل عدد من القطارات سواء قطارات المسافات الطويلة أو قطارات المسافات القصيرة، أيام الجمع والعطلات الرسمية، موضحة أنَّ الإيقاف يتمّ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

«قطارات المسافات الطويلة»

ترصد «الوطن» في السطور التالية، وفق مستند رسمي حصلت عليه، البيانات الكاملة لـ«قطارات المسافات الطويلة»، المقرر إيقاف تشغيلها، وهي كالآتي:

- قطاري 2/31 خط «الإسكندرية – القاهرة» والعكس.

- قطاري 1904 / 919 خط «الإسكندرية – القاهرة» والعكس.

- قطاري 14 / 17 خط «الإسكندرية – القاهرة» والعكس.

- قطاري 948 / 949 خط «المنصورة – القاهرة» والعكس.

- قطاري 1190 / 1191 خط «القاهرة – منوف طنطا» والعكس.

«قطارات المسافات القصيرة»

ترصد «الوطن» في السطور التالية، البيانات الكاملة لـ«قطارات المسافات القصيرة»، المقرر إيقاف تشغيلها، وهي كالآتي:

- قطاري 320 / 321 خط «شبين القناطر – القاهرة» والعكس.

- قطاري 328 / 327 خط «شبين القناطر – القاهرة» والعكس.

- قطاري 1115 / 1114 خط «طنطا – بورسعيد» والعكس.

- قطاري 226 / 231 خط «الزقازيق – طنطا» والعكس.

- قطاري 254 / 257 خط «الزقازيق – بنها» والعكس.

- قطاري رقم 4403 / 4404 خط «فاقوس – السماعنة» والعكس.

- قطاري 197 / 194 خط «الزقازيق – الصالحية» والعكس.

- قطاري 4406 / 4407 خط «السماعنة – أبو كبير» والعكس.

- قطاري 101 / 104 خط «الإسماعيلية – السويس» والعكس.

- قطاري 100 / 103 خط «السويس – الإسماعيلية» والعكس.

- قطاري 109 – 112 خط «الإسماعيلية – السويس» والعكس.

- قطاري 4224 / 4227 خط «محرم بك – الحمام» والعكس.

- قطاري 4201 – 4204 خط «البصيلي – مطويس – القصابي» والعكس.

- قطاري 791 / 784 خط «البصيلي – المعمورة» والعكس.

- قطاري 632 / 633 خط «البصيلي – مطويس – دسوق» والعكس.

- قطاري 732 / 735 خط «سوهاج – نجع حمادي» والعكس.

- قطاري 718 / 723 خط «أسيوط – سوهاج» والعكس.

- قطاري 131 / 136 خط «الواسطى – الفيوم» والعكس.

- قطاري 150 – 145 خط «الواسطى – الفيوم» والعكس.

- قطاري 1032 / 1023 خط «السد العالي – أسوان» والعكس

- قطار 707 ركاب «أسيوط – المناي».

- إيقاف تشغيل قطار رقم 712 «المنيا – أسيوط».