سيرين عبد النور ترد على منتقدي هيفاء وهبي: «صعب يوصلوا لنص جمالها»

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على التعليق على انتقادات الجمهور لهيفاء وهبي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهور تجاعيد علي وجهها في آخر صور لها، خلال حضورها مهرجان كان السينمائي.

سيرين عبد النور تعلق على انتقادات هيفاء وهبي

وعبرت سيرين عبد النور، عن استيائها الشديد خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلة: «يوصلوا الأول لربع جمال هيفاء وهبي، وبعدين يتكلموا، ومش هقول نص لأنهم صعب يوصلوا لنص جمالها، هي جميلة وحلوة بكل حالتها».

سيرين عبد النور ترد على منتقدي قطع فترة الحداد على والدتها

وكانت سيرين عبد النور ردت على منتقدي قطع فترة الحداد على والدتها، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلة: «الحزن في القلب، ووالدتي كانت سيدة مبهجة تعشق الحب والحياة، والحزن لن يغير شيئا بعد رحيلها، وستظل بقلبي مهما مر الوقت، وقطعت الحداد على والدتي وغيرت ملابسي بعد وفاتها بفترة طويلة، ولكني لا يمكن أن أنساها».