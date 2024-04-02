رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بكاء نادين الراسي ونانسي عجرم في جنازة والدة سيرين عبد النور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:11 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
جنازة والدة سيرين عبد النور

جنازة والدة سيرين عبد النور

تقام حاليًا صلاة الجنازة على والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في كنيسة مارنقولا ببيروت، وذلك بعد وصول الجثمان منذ قليل، حيث وافتها المنية أمس الاثنين.

نجوم الفن في عزاء والدة سيرين بعد النور

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني اللبناني على الحضور، أبرزهم الفنانة نانسي عجرم، ونادين الراسي، اللتان دخلتا في حالة من الانهيار في أثناء مواساتهما لسيرين عبد النور، ونوبة بكاء شديدة.

سيري عبد النور تودع والدتها بكلمات مؤثرة

وكانت الفنانة سيرين عبد النور، قد عبرت عن حزنها الشديد لفقدان والدتها التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع المرض، ونشرت الفنانة اللبنانية صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها على «انستجرام»، ملعقة: «‎إمي من هلق اشتقتلك، ‎حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي».

وتابعت سيرين عبد النور حديثها عن والدتها واشتياقها لها: «كيف بدك ياني استوعب أنك رحتي من حدي، بس شكرًا أنك تركتيلنا ذكرة حلوة أنا وأولادي، إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أم».

اقرأ المزيد:

أغنية «هزهزة» لـ سيرين عبد النور تحقق 76 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

وصول سيرين عبد النور وليلى زاهر إلى فاشون شو مايكل سينكو في العلمين

وفاة والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض

«بتتحمليني وبتهتمي بأولادي».. آخر ظهور لوالدة سيرين عبد النور قبل وفاتها

سبب وفاة والدة سيرين عبد النور.. مرض خطير هدد أحد أفراد عائلتها من قبل

سيرين عبد النور تودع والدتها بكلمات مؤثرة: «من أول يوم غيابك مدمر قلبي»
بقلم أحمد عبد الرحمن