بكاء نادين الراسي ونانسي عجرم في جنازة والدة سيرين عبد النور

تقام حاليًا صلاة الجنازة على والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في كنيسة مارنقولا ببيروت، وذلك بعد وصول الجثمان منذ قليل، حيث وافتها المنية أمس الاثنين.

نجوم الفن في عزاء والدة سيرين بعد النور

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني اللبناني على الحضور، أبرزهم الفنانة نانسي عجرم، ونادين الراسي، اللتان دخلتا في حالة من الانهيار في أثناء مواساتهما لسيرين عبد النور، ونوبة بكاء شديدة.

سيري عبد النور تودع والدتها بكلمات مؤثرة

وكانت الفنانة سيرين عبد النور، قد عبرت عن حزنها الشديد لفقدان والدتها التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع المرض، ونشرت الفنانة اللبنانية صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها على «انستجرام»، ملعقة: «‎إمي من هلق اشتقتلك، ‎حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي».

وتابعت سيرين عبد النور حديثها عن والدتها واشتياقها لها: «كيف بدك ياني استوعب أنك رحتي من حدي، بس شكرًا أنك تركتيلنا ذكرة حلوة أنا وأولادي، إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أم».