سيرين عبد النور ترد على منتقدي قطع فترة الحداد على والدتها: ستظل في قلبي

تعرضت الفنانة سيرين عبد النور لبعض الانتقادات بعد ظهورها في أكثر من مناسبة فنية بإطلالة صيفية خلال قضائها عطلتها السنوية، بالرغم من وفاة والدتها منذ أيام خلال شهر أبريل الماضي.

سيرين عبد النور ترد على منتقديها

وقالت سيرين عبد النور لـ«الوطن»، «الحزن في القلب، ووالدتي كانت سيدة مبهجة تعشق الحب والحياة، والحزن لن يغير شيئا بعد رحيلها، وستظل بقلبي مهما مر الوقت، وقطعت الحداد على والدتي وغيرت ملابسي بعد وفاتها بفترة طويلة، ولكني لا يمكن أن أنساها».

وفاة والدة سيرين عبد النور

وتوفيت والدة سيرين عبد النور في شهر أبريل الماضي وودعتها الفنانة بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» «كيف بدك ياني أستوعب أنك رحتي من حدي.. بس شكرًا إنك تركتيلنا ذكرى حلوة أنا وأولادي، إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أمي الحبيبة».