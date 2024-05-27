وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية (صور)

يتابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية سير العمل في مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والتي تهدف إلى ترميم وإعادة تأهيل وإعادة توظيف المنشآت الأثرية ذات القيمة التاريخية العظيمة.

أهم المشاريع الجاري تنفيذها

- ترميم وإعادة تأهيل وكالة قايتباي: تهدف إلى تحويل الوكالة إلى فندق سياحي ذي طابع أثري يتكون من 24 غرفة، مع الحفاظ على الطابع المعماري الأصلي.

- رفع كفاءة مسجد سلطان المتحابين: يشمل ترميم ورفع كفاءة مكونات المسجد، بما في ذلك الصحن والقبب والضريح.

- ترميم وإعادة تأهيل قصر حبيب باشا السكاكيني: سيتم إعادة توظيف القصر كمركز ثقافي وفني، مع الحفاظ على عناصره المعمارية الفريدة.

ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون:ي هدف المشروع إلى إعادة تأهيل المنزل وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية.

مشاريع أخرى

وتضم مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية إنشاء مبنى إدارة اجتماعية بشبين القناطر، وتطوير منطقة عمارات الأوقاف، ورفع كفاءة مركز تجميل بمبنى جمعية الخدمات المتكاملة بمؤسسة الفتيات بالعجوزة، وترميم وكشف حفائر منطقة الفسطاط، وتطوير وصيانة مبنى رئاسة هيئة الطاقة الذرية.

وتستهدف هذه المشروعات الحفاظ على التراث الإسلامي والفاطمي الغني للقاهرة، وإعادة إحياء هذه الأحياء وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية هامة، وخلق فرص عمل جديدة لسكان هذه المناطق.

خطة مستقبلية

يسعى جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية إلى تنفيذ المزيد من المشاريع خلال الفترة القادمة، بهدف الحفاظ على هذا التراث العريق وإتاحته للأجيال القادمة.