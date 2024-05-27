هل المرأة أقل ذكاء من الرجل؟.. العلم يحسم القدرات العقلية للجنسين

لطالما دارت نقاشات حول الفروقات بين الرجل والمرأة وبرزت تساؤلات حول تفوق أحدهما على الآخر خاصة في مجال الذكاء، إذ واجهت المرأة العديد من الأفكار المغلوطة التي سعت إلى التقليل من شأنها وإمكانياتها ومن بين تلك الأفكار الخاطئة، أسطورة وجود فروق جوهرية في معدلات ذكاء المرأة والرجل، فهل حقًا تختلف قدرات كل من الجنسين في هذا المجال؟ وماذا يقول العلم في هذا الصدد؟

المرأة شريكة أساسية في بناء المجتمع

الدكتور محمد عبدالرحمن صالح أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، يُفنّد هذه الأسطورة ويؤكّد تساوي الجنسين في قدراتهم العقلية، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، إذ أوضح هناك اتجاهات للتقليل من شأن المرأة نتيجة أمور اجتماعية مثل الثقافة أو الدين رغم أن المرأة شريكة أساسية في بناء المجتمع.

اختلافات طبيعية لا تعني تمييزًا

وهناك اختلافات في أسلوب الحياة والعلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، فقد تكون المرأة لديها الغيرة أعلى من الرجل، وقد تكون المرأة سريعة في إصدار الأحكام ولديها الذاكرة القوية ولا تنسى الإساءة بسهولة بعكس الرجال، وأيضًا قد تكون المرأة أذكى من الرجل في بعض الأحيان وذلك حسب اختلاف الشخصيات، ويكون معدل القلق عندها أكبر بكثير من الرجال.

ولا تعني هذه الاختلافات بأي شكل من الأشكال وجود تمييز في القدرات العقلية، إذ أن دور المرأة محوري في بناء المجتمع، فهي تمتلك قدرات عقلية هائلة تُسهم بشكل فاعل في مختلف مجالات الحياة، لذا يجب التخلّص من الأفكار النمطية التي تُعيق مسيرة تقدم المرأة وتمكينها من تحقيق كامل إمكانياتها، وفق ما أكّده أستاذ علم الاجتماع.