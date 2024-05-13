أستاذ علم اجتماع: سعادة الرجل والمرأة بالوظيفة في مجتمعاتنا تقاس بشكل فردي

قال الدكتور محمد عبد الرحمن صالح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا يمكن تعميم البحث، الذي يشير إلى أن الرجال أسعد في وظائفهم من النساء، خاصة مع اختلاف الثقافات والمجتمعات، وهي متغيرات تؤثر على استطلاعات الرأي،

وتابع بأن المرأة التي تعمل في القطاع العام أو قطاع الأعمال أكثر أمانا وظيفيا، ما ينعكس على سعادة الموظف أو الموظفة، مشيرا إلى أن قضايا المرأة عموما حدث فيها تطور كبير في المجتمعات العربية.

رفض في التفريق بين الرجل والمرأة

أضاف صالح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المعروض على قناة «TeN»، إلى أن هناك رفض في التفريق بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة والفرص المختلفة، ومنها ما يتعلق بالمساواة في الأجر والمناصب القيادية العليا وغيرها.

سعادة الرجل أو المرأة بالوظيفة تقاس فرديا

وأوضح علم الاجتماع، أن سعادة الرجل أو المرأة بالوظيفة في مجتمعاتنا تقاس فرديا، حسب ظروف كل شخص، وأجره ومستواه المادي والاقتصادي، ومدى مساهمته في الإنفاق على الأسرة.