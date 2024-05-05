عضو «المصرية للحساسية» يوصي بالإكثار من تناول الأسماك الطازجة: ترفع معدلات الذكاء

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والصناعة، إنَّه مع تناول الأسماك خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، لا بد أن نبتعد قليلا عن ممارسة عادات أجدادنا، ونتناول السمك المسلوق أو المشوي أو طوجن السمك بالفرن.

تناول الأسماك يرفع معدل الذكاء

وتابع «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»: «ننصح بتناول الأسماك الطازجة لصحة أبنائنا خاصةً مع اقتراب موسم الامتحانات ومن أجل أولادنا والأجيال القادمة لا بد من الإكثار من أكل السمك بأنواعه، فكلما زاد معدل تناول الشعوب للأسماك سنويا، ارتفعت معدلات الذكاء لديهم وانعكس ذلك على تقدم هذه الأمم، وأغلب الدول المتقدمة تطل على مسطحات مائية، وهو ما كان متوفرا لأجدادنا قدماء المصريين».

الاستثمار في مشروعات المزارع السمكية

وطالب عضو الجمعية المصرية للحساسية، المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، بجانب اهتمام الأسر بالتغذية في البيت بشكل سليم، والابتعاد عن الأطعمة الضارة التي تزيد الأمراض ونسب الإصابة بها، مشيرا إلى أضرار الأسماك المملحة لأن الملح يزيد من ارتفاع ضغط الدم ويتعب القلب والكُلى.