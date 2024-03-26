علي جمعة: العلاقة بين الرجل والمرأة «مساواة مطلقة»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الله سبحانه وتعالى يقول عن النساء في كتابه العزيز (وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ)، لافتا إلى أن هذا القول يعني وجود مساواة مطلقة، بين الرجل والمرأة، وهذا أصل المسألة.

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «ربنا خلق آدم وخلق منه حواء، ييجي حد يقولك اشمعنى الولاد الأول، نقوله علشان تكون نفس واحدة، وهذا في قول الله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)".

المساواة بين الرجل والمرأة

وتابع: «القرآن لما حكى لنا قصة آدم وزوجته مع الشيطان، وأن الله تعالى لم ينسب الخطيئة إلى المرأة، بل أسند إليهما المسؤولية، فالشيطان لم يوسوس لستنا حواء، بل للاثنين على سواء لقوله تعالى:(فوسوس لهما الشيطان)».