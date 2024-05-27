وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجه بمراعاة الدقة في رصد درجات الشهادة الإعدادية

تشهد 3 قطاعات بمحافظة كفر الشيخ استمرار تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، في ظل متابعة توجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه.

استمرار أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة وهي «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول»، مشيراً إلى أنّ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام بلغ 61 ألفاً و481 طالباً وطالبة في 343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات، قطاع كفر الشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول 97 لجنة، مؤكداً أن أعمال التصحيح مستمرة.

دقة رصد الدرجات

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنّه حّث مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهاً المُصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مستطرداً: «الأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة»، محذراً من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.