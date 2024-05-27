نتيجة الترم الثاني 2024 النقل عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

كشفت مصادر في وزراة التربية والتعليم و التعليم الفني، أن نتيجة الترم الثاني 2024 النقل لعدد من الصفوف تم إعلانها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي المتاحة عبر الإنترنت موضحة أن آخر نتائج جرى إعلانها حتى الآن لمحافظة القاهرة تمثلت في نتيجة الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

نتيجة الترم الثاني 2024 النقل.. بوابة نتائج التعليم الأساسي

وأوضحت المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الترم الثاني 2024 النقل متاحة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال كتابة المرحلة والرقم القومي للطالب ورقم الجلوس حيث يمكن الاطلاع على النتيجة مباشرة بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي السياق ذاته، تستعد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر المقبل وتستمر حتى 20 يوليو المقبل وفقا للخريطة الزمنية والجدول الخاص لامتحانات الثانوية 2024.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الاستعدادت لتنسيق الجامعات 2024.