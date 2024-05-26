وزير التعليم: ضبط أي طالب يصور أسئلة امتحانات الثانوية العامة في 5 دقائق

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن فتح لجان امتحانات الثانوية العامة سيكون بداية من الثامنة والنصف صباحًا وتوزيع الأسئلة في تمام التاسعة صباحًا.

التفريق بين مصطلح «تسريب» و«تداول»

وأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنه لابد من التفريق بين مصطلح «تسريب» و«تداول» للأسئلة، تسريب الامتحان يعني أن يكون تم تسريب أوراق الامتحان قبل دخول الطلاب للامتحان والدخول للجنة، مؤكدًا أن هناك غرفة عمليات ولا تستغرق إلا 5 دقائق وتضبط أي طالب يصور الأسئلة ويسربها للخارج، متابعًا: «هناك أشياء في ورقة الأسئلة يتم التعرف من خلالها على اسم الطالب ومكان لجنته».

وأشار إلى أن هناك قائمة بصفحات الغش المتداولة الآن وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ضدها مبكرًا، مؤكدًا أن هناك غرفة عمليات بها كل الجهات وأثناء سير الامتحانات وتقوم بالإجراءات فورًا، مضيفًا: «الطالب اللي هيصور ورقته هنجيبه في 5 دقائق».

وشدد على أن هناك تدويرا لتواجد العمال في المدارس حتى لا يكون هناك عامل في مدرسته التي يعمل بها، وهي نقطة تم الاستفادة منها من الامتحانات السابقة.