«التعليم» تحقق في مزاعم تداول مادة الفرنساوي للدبلومات الفنية

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنَّ غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان لمادة الفرنساوي للتحقق منها والتأكّد من أنها نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي للدبلومات الفنية والذي يؤديه الطلاب الآن في ثالث يوم في امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية العام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحًا وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة.

عدم اصطحاب التليفون المحمول

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش، مشيرًا إلى أنَّه في حاله التحقق من الأسئلة المتداولة للفرنساوي سيتمّ التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقًا لقانون الغش الإلكتروني.

وقال المصدر إنَّه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقا للقرارات الوزارية، مشددًا على أنَّه وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة علي الطلاب لكل من قام بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة علي جروبات الغش والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.