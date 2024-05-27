محمد سلام يعلق على قصف مخيمات الفلسطينيين: «إن ربك لبالمرصاد»

أدان الفنان محمد سلام، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة.

محمد سلام يدين قصف مخيمات رفح الفلسطينية

وكتب الفنان محمد سلام عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قائلا: «إن ربك لبالمرصاد».

يذكر أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.