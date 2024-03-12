تامر حبيب عن دعم محمد سلام لغزة: «جرح ناس تانية»

علق السيناريست تامر حبيب على موقف الفنان محمد سلام الأخير، موضحًا أنه يحب الفنان محمد سلام ويحترمه كثيرًا.

موقف محمد سلام ليس دعاية

ونوه «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، بأن وجهة نظره في هذا الموقف والذي اعتذر فيه سلام عن عدم المشاركة في بطولة مسرحية وتقديم الدعم لفلسطين لم تكن صادرة من باب أي دعاية له.

وأوضح أن موقفه من هذا الأمر بأن وجهة نظر الفنان محمد سلام قد تكون محرجة لزملائه المشاركين في هذا العمل المسرحي، منوهًا بأنه لا بد على الفنان سلام أن يأخذ ذلك في الاعتبار وعدم الإعلان عنه.

وشدد على أنه لا يجب أن يكون هناك ترويج لفكرة نظر من الممكن أن تهاجم زميلا لك في نفس المهنة، موضحًا أنه لا يجب أن يتم التعامل مع مهنة الفن على أن تذهب للرقص، ولا تقلل من فكرة الغناء والرقص وهي في النهاية فن.

وتابع: «بحترم وجهة نظره وتداركت موقفي وصلحته.. اللي عمله ده جرح ناس تانية».