محمد سلام يكشف لـ«الوطن» تفاصيل حادث حريق لوكيشن المزاريطة

نشب حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي، وتحديدا بالمزاريطة، في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، أثناء تصوير الجزء الثامن من العمل، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024.

تفاصيل حريق مسلسل الكبير أوي

ومن جانبه قال محمد سلام، أحد أبطال العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحريق حدث بالفعل منذ ساعات قليلة، داخل دوار الكبير الموجود داخل المزاريطة، ولكن لم يحدث أي خسائر أو إصابات نهائيا.

وأضاف أنه لا يعلم مصدر اندلاع الحريق، ولكن نجحت قوات الحماية المدنية في إخماده والسيطرة عليه، وأن هذا الحادث لا يؤثر على عرض المسلسل في رمضان القادم.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يشهد أحداثا مثيرة هذا العام، إذ تدور في إطار كوميدي، وذلك بعد النجاح الذي حققه على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، إذ تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلقوم بأفكار جديدة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.