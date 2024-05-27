مي سليم تفاجئ جمهورها بتصرف غريب بعد سؤالها عن زواجها

فاجأت الفنانة مي سليم جمهورها بإعادة نشر مقطع فيديو عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما وجه إلهيا أحد المراسلين سؤالا «مي سليم لقت ابن الحلال ولا لسه؟».

وقررت مي سليم، خلال الحوار التلفزيوني، ألا تخبر الجمهور حقيقة الأمر واكتفت أن تقول في نهاية كلامها «باي»، وتنسحب من الحوار حتى لا تجيب على السؤال.

تطورات الحالة الصحية لـ مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم الخميس الماضي لحادث سير، أدى إلى نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، وأسفر عن تهشم الجزء الأمامي من السيارة، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، أنها بصحة جيدة ولكنها شعرت بتوتر شديد خلال الحادث، وتعرضت لكدمات بسيطة.

أحدث أعمال مي سليم

ويعرض للفنانة مي سليم حاليا في دور العرض فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي يشاركها بطولته كل من أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير وطاهر أبو ليلة.