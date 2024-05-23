أول تعليق من مي سليم بعد إصابتها في حادث سير: «كنت هموت»

تعرضت الفنانة مي سليم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لحادث سير، أدى إلى نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، وأسفر عن تهشم الجزء الأمامي من السيارة

تعليق مي سليم على تعرضها لحادث سير

وقالت مي سليم في تصريحات لـ«الوطن»، «الحمد لله بقيت أحسن، لكن حادث السير كان صعب، وكنت هموت، وبعدها على الفور ذهبت للمستشفى، لأني أصبت بكدمات وعندي إصابات».

مي سليم تتعرض لحادث سير

ووجهت مي الشكر لجمهورها، بعدما أعلنت شقيقتها الفنانة دانا حمدان تعرضها لحادث سير، قائلة في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري».

آخر أعمال الفنانة مي سليم

ويعرض للفنانة مي سليم حاليا في دور العرض فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي يشاركها بطولته كل من أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير وطاهر أبو ليلة.