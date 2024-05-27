وظائف خالية بمحافظة القليوبية.. اعرف المستندات المطلوبة وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وظائف قيادية شاغرة بمحافظة القليوبية، تتضمن مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، ويبدأ التقديم من اليوم ويستمر حتى 27 يونيور المقبل.

المهارات الفنية المطلوبة للوظيفة

- يُعد الخطة السنوية للإدارة العامة لرئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والتوجيهات، ويقدم مقترحات تطوير العمل.

ـ يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع الكفاءة العامة.

ـ يحدث سجلات الأداء الوظيفي دوريًا وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

ـ يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للرئيس الأعلى بناء على التوجيهات الصادرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظيفة

1. طلب شغل الوظيفة باسم محافظ القليوبية.

2. بيان حالة وظيفية موضحًا به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي جرى محوها أو التي لم يتم محوها والإجازات الخاصة التي مُنحت للمتقدمين على أنّ يكون معتمدًا من رئيس المصلحة شخصيًا ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

3. صور تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز (وليس إفادة بالتقارير).

4. بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

5. الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التخصص وفي الحاسب الآلي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت.

6. مايفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

7. خطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافاتها.

8. بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعمًا بالمستندات.

9. المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها.

10. عدد (8) صور شخصية مقاس 4×6 للمتقدم.

11. شهادة من الشؤون القانونية بالجهة تفيد عما إذا كان المتقدم محالا للتحقيق إمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

12. يتم تقديم أصل الملف + عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه، ولن يلتفت إلى غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد الإعلان (استلام الطلبات من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً).

طريقة تقديم الملفات

تقدم الملفات بمقر الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بديوان عام محافظة القليوبية بالدور الرابع، ويمكن لراغبي التقديم الاطلاع على الشروط وتفاصيل الوظيفة من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا.