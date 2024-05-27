وظيفة قيادية شاغرة في «تعليم الدقهلية».. الشروط وطريقة التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود وظيفة قيادية شاغرة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويبدأ التقديم على هذه الوظيفة بدءا من اليوم ويستمر حتى 27 يونيو المقبل، بشرط استيفاء المهارات التالية:

المهارات الأساسية للوظيفة

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة، وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، على أن يتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والتوجيهات، ويقدم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدوري لسجلات الأداء الوظيفي، وإعداد تقارير الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للرئيس الأعلى بناء على التوجيهات الصادرة.

المهارات الفنية للوظيفة

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- لمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة

- قضاء مدة بينية مقدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المؤهل والمستندات

ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وتشمل المستندات المطلوبة، الآتي:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها

– المؤهل العلمي

– المؤهلات الإضافية

– الخبرة النوعية والزمنية

– الوظائف الإشرافية التي مارسها

– تقارير الكفاية

– الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها

– العلاوات التشجيعية

– خطابات الشكر والتقدير

– الجزاءات إن وجدت

– شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى

- بيان بأبرز إنجازاته وإسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

- مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل

بيانات الإتصال

ووفقاً للمديرية، على من يرغب شغل هذه الوظيفة أن يتقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات، ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، مرفق به عدد 6 صور شخصية حديثه مقاس 4 × 6، و7 ملفات (أصل + 6 صور)، ويمكن لراغبي التقديم الإطلاع على الشروط وتفاصيل الوظيفة من خلال بوابة الوظائف الحكومية.