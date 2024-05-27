عائشة بن أحمد عن قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «نحن آسفون»

عبرت الفنانة عائشة بن أحمد عن غضبها تجاه ما حدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف لمخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية أمس، الذي تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وشاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها، بصورة تعبيرية عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» لمشاهد من عمليات القصف، مكتوب عليها «رفح تحترق » وعلقت عليها قائلة: «نحن آسفون».

يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بدون سابق إنذار، الذي شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أسر ياسين وأحمد خالد صالح ونهال عنبر ونهال عنبر وياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج هاني خليفة.