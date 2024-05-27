عائشة بن أحمد عن قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «نحن آسفون»
كتب:
بسمة شطا
11:59 ص | الإثنين 27 مايو 2024
عائشة بن أحمد
عبرت الفنانة عائشة بن أحمد عن غضبها تجاه ما حدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف لمخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية أمس، الذي تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
وشاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها، بصورة تعبيرية عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» لمشاهد من عمليات القصف، مكتوب عليها «رفح تحترق » وعلقت عليها قائلة: «نحن آسفون».
يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بدون سابق إنذار، الذي شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أسر ياسين وأحمد خالد صالح ونهال عنبر ونهال عنبر وياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج هاني خليفة.