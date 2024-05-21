عائشة بن أحمد في معكم منى الشاذلي الخميس المقبل

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على قناة ON في حلقة الخميس المقبل، عائشة بن أحمد والمهندس رامي الجبالي مؤسس ومدير مبادرة أطفال مفقودة، بالإضافة للطفل سليم حسن الذي لفت الأنظار بشدة من خلال دوره في مسلسل بدون سابق إنذار.

يتحدث رامي الجبالي خلال اللقاء مع منى الشاذلي عن صفحة أطفال مفقودة التي باتت واحدة من أهم قصص النجاح خلال السنوات الأخيرة بالوصول لمئات الأطفال المفقودين عن طريق شبكة المتطوعين الذين يساعدون المبادرة في الوصول لأهدافها بالعثور على المفقودين وتوصيلهم لأسرهم سواء داخل مصر أو خارجها.

يحكي الجبالي عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها في المبادرة لتحقيق أهدافهم بالوصول لأهالي المفقودين أو توصيلهم بأسرهم بعد غياب يصل في بعض الحالات لعشرات السنين.

في الجزء الثاني من الحلقة، تتحدث عائشة بن أحمد عن تجربتها الأخيرة في المسلسل الناجح بدون سابق إنذار وكيفية أداء الدور المركب الذي تابعه الجمهور بترقب كبير.

كما تتحدث بن أحمد عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالدور والمشاهد المهمة التي تم تنفيذها خلال أحداث المسلسل، بالإضافة لعلاقتها بالطفل سليم يوسف الذي أدى دور ابنها في المسلسل ودارت الأحداث حول تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

ويشارك الطفل سليم يوسف في جزء من اللقاء وتبادل اللعب مع عائشة بن أحمد أثناء تذكرهما تفاصيل التصوير.