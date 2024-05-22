عائشة بن أحمد والطفل سليم في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي غدا

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي غدا الخميس كل من الفنانة عائشة بن أحمد، والطفل سليم في برنامجها معكم منى الشاذلي على شاشة قناة ON، إذ تتحدث الحلقة عن الأطفال المفقودين وحكايات ملهمة عنهم.

تفاصيل لقاء عائشة بن أحمد مع مني الشاذلي

ويتطرق الحديث للنجاح الكبير الذى حققه مسلسل بدون سابق انذار، والذي تمّ عرضه في الموسم الرمضاني، وكان يتضمن العديد من المشاعر الإنسانية والمؤثرة لما يتعرض له الأب والأم من فقد لابنهم، ومعاناة طفلهم الذي يعيش معهم لأزمة اصابته بمرض السرطان وكيفية علاجه والتعامل مع الأطفال في تلك الأزمات بشكل صحيح خاصة مع علاقتهم مع من حولهم من الأطفال ومواجهتهم للمجتمع في ذلك العمر.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، الطفل سليم، إسلام حافظ، حنان سليمان، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وآخرين من إخراج هاني خليفة وتأليف ألمي بن كفارنة.