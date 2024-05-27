«تعليم كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات أو شكاوى في امتحانات الدبلومات اليوم

أدى 33 ألفا و40 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، الامتحانات في ثالث أيامها، في 122 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، ولم تتلق أي شكاوى، في ظل توفير كل سُبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في ثالث أيامها

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية في ثالث أيامها من غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بـ13 إدارة تعليمية، إضافة إلى التواصل مع رؤساء اللجان، منذ وصول أوراق الأسئلة للجان، وأثناء أداء الطلاب الامتحانات.

وأكد «عبد الله»، أنّ طلاب التعليم التجاري أدوا الامتحان في مادتي «اللغة الفرنسية، والحاسب الآلي»، وأدى طلاب التعليم الفندقي مادة «اللغة الإنجليزية»، وأدى طلاب التعليم الزراعي مادة «آفات زراعية»، وأدى طلاب التعليم الزراعي، مادة «رياضة عامة».

رصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولاً بأول

ووجّه «عبد الله»، بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولاً بأول، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.