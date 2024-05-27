عضو بـ«النواب»: القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين في رفح انتهاك للقوانين الدولية

وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين في مدينة رفح، وأسفرعن تدمير واسع وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بأنه هجوم وحشي وجريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

مخيم النازحين في مدينة رفح

وقال الخبيري، في بيان له، إن استهداف المدنيين الأبرياء والنازحين الذين لا مأوى لهم هو عمل همجي يجب أن يدان بأقوى العبارات.

وأوضح أنّ هذه الاعتداءات المتكررة تُظهر بوضوح وحشية الاحتلال الإسرائيلي وعدم اكتراثه بحياة البشر وحقوقهم الأساسية.

ووصف الموقف المصري بالثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال تقف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

دعم مصر للشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن دعم مصر للشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي لن يتغير حتى يحصل على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا جميع الدول المحبة للسلام والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الجرائم البشعة.