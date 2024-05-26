نائب رئيس «المؤتمر»: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح منذ البداية

أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.

موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح جبر، في بيان، أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ولن ولم تتخل عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتابع أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ينبع من الالتزام التاريخي والأخلاقي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن حكم محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وفتح المعابر، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية.

ودعا المجتمع الدولي للوقوف صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.