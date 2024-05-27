مصر والصين.. 10 أعوام من التعاون والتقارب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية تنظيم المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس نهاية الأسبوع المقبل، حيث يبحث المنتدى إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم حل الدولتين.

ويتلاقى الشعبين المصري والصيني في تاريخ حضاري متشابه بشكل كبير، وهناك قواعد راسخة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين، وخلال العشر أعوام الماضية دعمت القيادة السياسية تطور العلاقات لترتقي لأعلى مستوى لها، نستعرض في السطور التالية أبرز تلك المحطات وفقًا لتقرير أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات.

الزيارات واللقاءات الرئاسية المتبادلة

- في 22/12/2014 بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زيارة له للصين عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية، استقبله خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورحب الرئيس السيسي بمقترح بكين بتطوير العلاقات بين البلدين، كما جرى توقيع وثيقة لإقامة علاقات شراكة إستراتيجية.

- في 1/9/2015 أجرى الرئيس السيسي زيارة للصين شارك خلالها احتفال الشعب الصيني بعيد النصر الوطني والذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، استقبله خلالها الرئيس الصيني، كما شهدت العروض مشاركة القوات المسلحة المصرية في العرض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة.

- في 21/1/2016 أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينج بزيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناولت المباحثات سُبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكد السيسي دعم مصر لمبادرة رئيس الصين لإحياء مبادرة الحزام والطريق ودعم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية والإفريقية.

السيسي ضيف خاص على قمة العشرين بالصين

- في 3/9/2016 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة للصين للمشاركة كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شى جين بينغ الذي تتولي بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

وشارك السيسي في مختلف جلسات عمل القمة، حيث يعتزم التركيز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، ولاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإتاحة المجال لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام.

- في 4/9/2017 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للصين للمشاركة في قمة بريكس 2017، شارك الرئيس في حوار استراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية المقام على المستوى الرئاسي على هامش قمة البريكس، والتقى السيسي بـ شي جين بينج رئيس الصين، تناولت المباحثات الملف الاقتصادي وسبل دعم العلاقات الثنائية بجانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وشهد الرئيسان في ختام مباحثاتهما مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

- في 1/9/2018 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، استقبله خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أجرى «السيسي» زيارة لأكاديمية الحزب الشيوعي الصيني.

- في 25/4/2019 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، حيث استقبله الرئيس الصيني شى جين بينج وبحث الجانبان سبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية، كما عقد السيسي لقاءات مع عدد من المسؤولين ونخبة مجتمع رجال الأعمال الصينيين.

السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين

- في 4/2/2022 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى الصين للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، والتقى السيسي نظيره الصيني على هامش الدورة حيث شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بصناعة الدواء وتصنيع اللقاحات وتعزيز التبادل التجاري، وتم التوافق على تعزيز مبادرة الصين الحزام والطريق في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- في 24/6/2022 شهدت قمة دول البريكس بلس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية والتي عقدت تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، وجاءت دعوة السيسي تأكيد على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية، وبما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا التجمع الاقتصادي المهم.

- في 9/12/2022 التقى كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصينى شي جين بينج في الرياض على هامش القمة العربية الصينية الأولى وأعرب السيسي عن تطلعه للعمل المشترك خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين.

التنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل

- في مارس 2023 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج للتهنئة بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة، حيث أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين، والتطلع لاستمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل.

- في سبتمبر 2023 التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني لي تشيانج، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بدولة الهند بنيودلهى، حيث بحث الجانبان سبل دعم العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.