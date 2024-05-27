عباس أبو الحسن بعد خضوعه لجراحة في القدم: شكرا لكل الأصدقاء

خضع الفنان عباس أبو الحسن لعملية جراحية في القدم بعد حادث السير الذي تعرض له منذ عدة أيام، إذ نشر صورة له معلقًا عليها: «قدر الله وما شاء فعل».

وشكر عباس أبو الحسن داعميه عبر منشور عبر صفحته على إنستجرام، قائلا: «أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال عليّ وكانوا بمثابة السند النفسي في اختيار صعب مريت ومازلت أمر به، وأنا مدين لكم بالامتنان والعرفان».

وتابع أبو الحسن «خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر إكيلس Achilles tendon في ساقي اليمنى أجراها استشاري جراحة العظام، والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة».

وأضاف أبو الحسن: «سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة 6 أسابيع ممتنعا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة 6 أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيا من بعدها، كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال ـحد المصابتين وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج الى دعواتكم».