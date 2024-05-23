عباس أبو الحسن يجري عملية جراحية في قدمه بعد تمزق وتر أكيليس

منذ ساعات قليلة، دخل الفنان عباس أبو الحسن أحد المستشفيات، من أجل إجراء عملية جراحية، فور إصابته بتمزق في وتر أكيليس إثر تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد، نتج عنه إصابته وسيدتين.

تطورات الحالة الصحية لـ عباس أبو الحسن

وأكد حسن أبو العينين، محامي عباس أبو الحسن في تصريح لـ«الوطن»، أن الفنان عباس أبو الحسن دخل منذ قليل إحدى المستشفيات، ويجري حالياً العملية الجراحية في قدمه.

وعانى الفنان عباس أبو الحسن خلال الأيام الماضية من صعوبة شديدة في الحركة واستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ومرات أخرى استخدم «عكاز» .

حادث سير لـ عباس أبو الحسن

وكان عباس أبو الحسن يوم الثلاثاء الماضي تعرض لحادث بسيارته، نتج عنه إصابته وسيدتين على طريق زايد امتداد محور 26 يوليو السريع.

ولم يتخل الفنان عن علاج ودعم المصابتين وحرص على زيارة المصابتين بعد نقلهما إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات تحت إشراف طبي لمنحهما أكبر عناية طبية ممكنة، وتحمل أيضا جميع نفقات علاجهما.