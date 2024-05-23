أزمات صحية واجهها فنانون في الآونة الأخيرة.. بينهم عباس أبو الحسن

تعرض مجموعة من الفنانين في الفترة الأخيرة، إلى العديد من الحوادث والأزمات الصحية المفاجئة التي نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وكان آخر الفنانين الذين تعرضوا لحادث سير، عباس أبو الحسن.

عباس أبو الحسن

تعرض الفنان عباس أبو الحسن لحادث سير على طريق محور 26 يوليو بمنطقة الشيخ زايد، وأدى هذا الحادث لإصابته وسيدتين، ويعاني من قطع في وتر «أكيليس»، وسيجري عملية جراحية دقيقة الخميس المُقبل.

محمد جمال العدل

تعرض المخرج محمد العدل إلى أزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى إثرها نُقل إلى المستشفى ليتبين أنه أصيب بجلطة في القلبـ وكشف ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطمأن المخرج محمد العدل جمهوره أمس، من خلال حسابه على «فيسبوك» بمنشور يشكر من خلاله كل من تقدم له بالدعاء والزائرين له والمطمئنين عليه، موضحًا أنها تجربة صعبة نجى منها بفضل الله.

محمد التاجي

تعرض الفنان محمد التاجي في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة وفتق في المعدة أدى إلى خضوعة لعملية جراحية كبيرة بأحد المستشفيات، ثم أعلن عن خروجة من المستشفى وتحسن صحته، لكنه مازال يشعر ببعض من التعب ومازال يستكمل علاجه بالمنزل خاصة ان الجرح مازال مفتوحاً.