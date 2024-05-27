دعم العناية المركزة بمستشفيات بيلا وفوه المركزي بجهازي موجات صوتية للقلب

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم دعم أقسام العناية المركزة بمستشفيات بيلا وفوه المركزي بجهازي موجات صوتية على القلب، والذي يتم من خلالها إجراء الأشعة الصوتية لمريض القلب في سرير المستشفى دون الحاجة إلى نقله لقسم الأشعة مما يقلل من تعرض المريض لأدنى درجات الخطورة، فضلًا عن توفير الوقت والجهد ليصب ذلك في صالح الإجراءات الطبية وبرتوكول العناية المركزة والرعاية الصحية للمرضى، وذلك في ضوء تحسين المنظومة الصحية، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

افتتاح مستشفيات جديدة بكفر الشيخ

وأكد المحافظ، أنّه تم افتتاح مستشفيات جديدة أيضًا ومنها مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى قلين التخصصي، ومستشفى بيلا المركزي، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، فضلًا عن أعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوة المركزي، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، هذا بالإضافة إلى تزويد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضّانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.

توفير المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية

ووجّه محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي المحافظة.