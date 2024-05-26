محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف في 6 مراكز بالمحافظة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، توزيع 2 طن لحوم صكوك إطعام الأوقاف، بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، وقلين، ومطوبس، وفوه»، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا

وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل في مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل الاجتماعي، مؤكدًا حرص محافظة كفر الشيخ على توفير كل سُبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية.