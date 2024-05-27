تفاصيل إنشاء مدينة طبية بجامعة كفر الشيخ.. مستشفى طوارئ وعيادات خارجية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه جاري الانتهاء من الأعمال التنفيذية لإنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، والتي تضم مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، والموقع العام للمدينة.

وبحسب المحافظ، يقام مستشفى الطوارئ على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها قسم الطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم الغسيل الكلوي، بسعة 75 سريرًا، وقسم الحروق بسعة 35 سريرًا، و9 غرف عناية مركزة، و76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، و15 غرفة عمليات كبرى، و7 غرف عمليات صغرى، ويبلغ إجمالي عدد الأسرّة بالمستشفى 690 سريرًا، وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و303 مليون جنيه.

تعلية ورفع كفاءة مركز الأورام بجامعة كفر الشيخ

وأشار المحافظ، إلى أنّه جاري أيضًا الانتهاء من أعمال إنشاء مشروع تعلية ورفع كفاءة مركز الأورام بجامعة كفر الشيخ، والذي يقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينية، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي، و38 سريرًا للإقامة، وقاعة سيمينار، وتبلغ تكلفة المشروع 184 مليون جنيه.

استمرار أعمال تنفيذ مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي بجامعة كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه جاري أيضًا الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي بجامعة كفر الشيخ، والذي يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح، و8 غرف لاستراحة أعضاء الكادر الطبي، وتبلغ تكلفة المشروع 383 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع الموقع العام لمستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية، والذي يتكون من أسوار، وبوابات، وكابلات كهرباء، وخزانات، ومغاسل، وخزانات حريق، وتبلغ تكلفة المشروع 375 مليون جنيه.