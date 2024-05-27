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«التعليم» تعلن موعد المقابلات للمتقدمين للعمل في المدارس اليابانية

كتب:

أميرة فكري
01:10 م | الإثنين 27 مايو 2024
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

المدارس المصرية اليابانية 

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ التواصل يبدأ خلال الأسبوع المقبل في مدارس العاشر من رمضان 1 و2 وبورسعيد والغردقة والفيوم وسنورس والوادي الجديد وبني سويف وجمصة وحوش عيسى وطور سيناء والمنيا الجديدة وحي العقاد والعريش وبورفؤاد ومرسى مطروح وشرم الشيخ، وتبدأ المقابلات في باقي المدارس تباعا.

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بقلم أميرة فكري