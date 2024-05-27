«التعليم» تعلن موعد المقابلات للمتقدمين للعمل في المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

المدارس المصرية اليابانية

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ التواصل يبدأ خلال الأسبوع المقبل في مدارس العاشر من رمضان 1 و2 وبورسعيد والغردقة والفيوم وسنورس والوادي الجديد وبني سويف وجمصة وحوش عيسى وطور سيناء والمنيا الجديدة وحي العقاد والعريش وبورفؤاد ومرسى مطروح وشرم الشيخ، وتبدأ المقابلات في باقي المدارس تباعا.