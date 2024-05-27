ناقد فني في ذكرى ميلاد فاتن حمامة: أيقونة توهجت في السينما منذ الصغر

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن الفنانة فاتن حمامة دخلت عالم التمثيل بتوجيهات من والدها، الذي كان حريصًا على إرسال صورتها لإحدى المجلات لمسابقة أجمل طفلة، حتى حصلت على المركز السادس، وتمكنت من إلفات نظر المخرج محمد كريم الذي استقطبها لعالم السينما.

مرحلة الطفولة للفنانة فاتن حمامة

وأضاف خلال لقائه على فضائية «دي إم سي»، بمناسبة ذكرى ميلاد فاتن حمامة، إنّ مرحلة الطفولة للفنانة ليست بنفس وهج بدايتها، ما دفعها لدراسة مجال التمثيل أكثر، حتى وصلت إلى مرحلة النضج واهتمت بالقضايا المهمة بالمجتمع وقضايا المرأة وحقوقها، مشيرا إلى أن مساهمتها في فيلم أريد حلًا الذي يعد من أهم أعمالها، ساهم في تحرك القانون للاهتمام بالمرأة أكثر.

وتابع: «من ساعة ما بدأت فاتن حمامة في مجال السينما، وهي متوهجة، وساعدها في ذلك أنها اشتغلت مع قامات كبيرة على مستوى الإخراج أو التمثيل، إضافة إلى وجودها مع ذو الفقار كزوج ومخرج، الذي أضاف لها كثيرًا في مسيرتها، وأيضا وجودها مع عمر الشريف على الشاشة كان محبوبًا من قبل المشاهدين بشكل كبير».