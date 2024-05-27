ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. لماذا اعترضت مريم فخر الدين على لقب سيدة الشاشة العربية؟

تحل اليوم الاثنين 27 مايو الذكرى الـ94 لميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة، صاحبة لقب «سيدة الشاشة المصرية»، وعلى الرغم من أعمالها المتنوعة والمميزة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، والتي لا زالت أغلبها حاضرة في قلب وعقل الجمهور المصري والعربي، لا سيما عشاق الزمن الجميل، فإن منحها هذا اللقب قابلته الفنانة الراحلة مريم فخر الدين باعتراض شديد.. فماذا حدث؟ وماذا قالت مريم فخر الدين عن فاتن حمامة؟.

خلاف فاتن حمامة ومريم فخر الدين

تصريحات هجومية كثيرة قالتها الفنانة الراحلة مريم فخر الدين عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة، كان أبرزها اعتراضها على منح الأخيرة لقب «سيدة الشاشة العربية»، حتى بات الخلاف بينهما من أبرز خلافات الوسط الفني خلال العقود القليلة الماضية، على الرغم من زواجهما لفترة من الشقيقين محمود ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار.

وعلى الرغم من عدم التأكد عما إذ كان زواجهما من الشقيقين محمود ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار هو سبب الخلاف أم لا، فإن الفنانة مريم فخر الدين أدلت بتصريحات تليفزيونية حادة عن الفنانة فاتن حمامة، كان من أبرزها تلك التي قالتها خلال حلولها ضيفة في برنامج مع الإعلامية صفاء أبو السعود؛ إذ قالت وقتها: «متقدريش تنبهري، بيها على عكس هند رستم لو قاعدة ساكتة كدة عادي هتنبهري، وشادية من ناحية التمثيل أشطر مننا إحنا التلاتة، وفاتن أقل جودة فينا ولكن فاتن كانت الأكثر ذكاءً».

لقب «سيدة الشاشة العربية»

كما اعترضت الفنانة مريم فخر الدين على منح لقب «سيدة الشاشة العربية» للفنانة فاتن حمامة، مؤكدة أن الفنانة سعاد حسني هي الأجدر والأحق بهذا اللقب: «إذا كانت فاتن حمامة سيدة الشاشة فهل إحنا خدامينها؟! يعني أنا وشادية وهند رستم وماجدة وسعاد حسني مثلًا جربوعات؟! هي الريسة بتاعتنا وإحنا العوالم بنغني وراها؟!.. كلنا عندنا حاجات جميلة مفيش داعي لألقاب مستفزة».

من التصريحات الهجومية الأخرى التي قالتها الفنانة مريم فخر الدين عن فاتن حمامة، هي أن جمالها يُشبه جمال فتيات القرى، وهو ما أغضب «سيدة الشاشة العربية» وقتها، لتخرج عن صمتها مؤكدة أن ما قيل عنها «كلام فاضي» لذا لن ترد عليه.