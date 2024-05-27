«الإحصاء»: 30.2% زيادة في نسبة الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بالقطاع الخاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023.

وأكد الجهاز، أن المؤشرات الإحصائية بالنشرة، تضمنت أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 17 ألفا و357 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابل 13 ألفا و331 أجنبيا عاما 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2%.

الأجانب الوافدين من آسيا غير الدول العربية

أضاف أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبي بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبي بنسبة 34.4%، ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبيا بنسبة 20.1% ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبيا بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 662 أجنبيا بنسبة 3.8% بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 71 أجنبيا بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.

عدد الأجانب في المكاتب الاستثمارية

وأوضح التقرير أن وزارة العمل تحتل المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8 الاف و122 ترخيصا بنسبة 46 .8%، ثم تأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيصا بنسبة 35.9 % ثم مكاتب الشركات بعدد 2246 ترخيصا بنسبة 12.9%، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيصا بنسبة 4.4% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام2023.

31.2 % نسبة رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين

أشار « الإحصاء» إلى أن فئة رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، تمثل العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 5 آلاف و413 أجنبيا بنسبة 31.2 % يليهم الإخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 4 آلاف و 215 أجنبيا بنسبة 24.3 % ثم الفنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 3337 أجنبيا بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.

أوضح أن عدد الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023، يبلغ 3 آلاف و337 أجنبيا بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر.

أكد الجهاز أن نشاط الصناعات التحويلية، يمثل العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4 آلاف و495 أجنبيا بنسبة 25 9%، يليه نشاط الفنون والإبداع والتسلية بعدد 3آلاف و397 أجنبيا بنسبة 19.6% ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2 آلاف و 288 أجنبيا بنسبة 13.2 % ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد ألفين و225 بنسبة 12.8%، من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.