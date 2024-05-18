«الإحصاء»: 24.5% انخفاضا في عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، التقرير السنوي لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، حيث كشف التقرير عن أهم نتائج حوادث السيارات والقطارات، على مدار العام الماضي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.

«الوطن» تستعرض فيما يلي نتائج تقرير حوادث السيارات والقطارات لعام 2023.

نتائج حوادث السيارات

أكد تقرير الإحصاء، أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 71 ألفا و16 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%، بينما كان أعلى عدد الإصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14 ألفا و192 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الاسماعلية حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

أشار إلى أن شهر أكتوب، يعد أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6 آلاف و723 إصابة بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4 آلاف و690 إصابة عام 2023، بينما بلغ عدد إصابات الذكور 57 ألفا و198 مصابا عام 2023 بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13 ألفا و531 عام 2023، و بالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد مصابين في الفئة العمرية (-15) بعدد 21 ألفا 151 مصاب ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصاب، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصابا عام 2023، وجاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) في المرتبة الأولى بعدد 22 ألفا و454 يليها (مشاه) بعدد 17 ألفا و553 مصابا عام 2023، وبلغ معدل (مصاب لكل 100 ألف نسمة) 67.5 مصابا عام 2023 مقابل 54 مصابا عام 2022 بنسبة ارتفاع 25%.

أعداد المتوفين

أوضح تقرير الإحصاء، أن عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق بلغ 5 آلاف و861 متوفى عام 2023 مقابل 7 آلاف و762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%، وأعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفيا وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفى عام 2023.

وفيات يناير وأبريل الأعلى في حادث الطرق

وأضاف التقرير أن شهري يناير وابريل، يعد أعلي شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق حيث بلغا 540 متوفيا، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفيا عام 2023، وبلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفى بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفيا عام 2023.

كما أكد التقرير على أن أعلي عدد متوفين في الفئة العمرية (-15) بعدد 1409 متوفين ويليه فئة (-35) بعدد 891 متوفيا، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 291 متوفيا عام 2023، بينما جاء عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2199 يليها (السائق) بعدد 1442 متوفى عام 2023، بينما بلغ معدل القسوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفى عام 2023 مقابل 13.9 متوفى عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%، وبلغ معدل(متوفى / 100 ألف نسمة) 5.6 متوفى عام 2023 مقابل 7.5 متوفى عام 2022 بنسبة انخفاض 25.3%.

نتائج حوادث القطارات

وأشار التقرير، فيما يتعلق بعدد حوادث القطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) إلى أن 181حادثة وقعت عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وأن أعلى عدد حوادث قطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) علي مستوى المناطق في منطقة (الوسطى) بلغ 45 حادثة، وأقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلغ 20 حادثة، وبلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 53 متوفى عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 51 مصابا عام 2023، وبلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات (حوادث الأشخاص) 636 متوفيا عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023، وبلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفى عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 237 مصاب عام 2023، وبلغ معدل حوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للعدد التقديري للسكان في منتصف العام 0.02(حادثة /10000 نسمة)، بينما بلغ معدل الحوادث بالنسبة لعدد ركاب القطارات 0.7(حادثة/ مليون راكب).

لفت التقرير أن معدل قسوة حوادث القطارات بلغ 103.9 (متوفى / 100 مصاب) عام 2023 بينما كان 120.4 (متوفى/ 100 مصاب) متوفى عام 2022.