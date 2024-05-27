ضياء رشوان يعلن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني السبت المقبل

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار الوطني، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك نظرًا للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد.

وـوضح المنسق العام أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن ما يلي:

أولًا: بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري للحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

ثانيًا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

موضوعات الحوار

ثالثًا: متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

رابعًا: ما يستجد من اعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.