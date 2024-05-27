7 معلومات عن أشجار البونسوانا.. تزين الإسماعيلية باللون الأحمر (صور)

مع حلول منتصف فصل الربيع، وتحديدا في منتصف شهر مايو، تتزين شوارع الإسماعيلية الخضراء باللون الأحمر، لتعلن أشجار البونسوانا الملكية معلنة قرب حلول فصل الصيف، وهو أكثر الفصول التي يلجأ فيها الأهالي إلى الحدائق المفتوحة هرباً من الرطوبة وحرارة الجو.

وتستقبل محافظة الإسماعيلية آلاف الزائرين سنوياً في فصل الصيف للاستمتاع بالجو المعتدل عن مختلف المحافظات، خاصة المزدحمة بالسكان كالقاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية لقربها مسافة ساعة ونصف فقط، وتميزها بالشواطئ المختلفة والمفتوحة.

معلومات عن شجرة البونسوانا الملكية

وتعتبر شجرة البونسوانا الملكية أحد أهم الأشجار التي تتميز محافظة الإسماعيلية بزراعتها منذ عشرات السنين، وفيما يلي أهم المعلومات عنها:

1- بدأت زراعة شجرة البونسوانا الملكية في عهد الخديوي إسماعيل، ومع تأسيس المدينة قبل أكثر من 150 عاما تقريبا.

2- انتشرت زراعة البونسوانا الملكية في شوارع المحافظة علي يد خبير زراعي فرنسي هو جان بيير باريليت دي شامب.

3- تنتشر نوعية هذه الأشجار في دول هند وأستراليا وكوبا ومدغشقر والبرازيل لاحتاياجها المناخ الاستوائي.

4- تعد أشجار البونسوانا الملكية من أفضل 10 أنواع لشجر الزينة في العالم، لاكتمال نضجها في عمر 4 سنوات بحد أقصي.

5- تتميز أشجار البونسوانا بلونها الأخضر طوال العام، ومساحتها الظلية الواسعة في فصل الصيف والتي تمتد إلي 10 أمتار للشجرة الواحدة.

6- تنتشر زراعة البونسوانا في الإسماعيلية في شوارع محمد علي ومحور أم كلثوم والطريق الدائري وشارع الجامعة القديمة ومنطقة نمرة 6.

7- لازالت الشجرة تعتمد عليها محافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس في أي محور جديد يتم انشائه باعتبارها من أفضل أشجار الزينة.