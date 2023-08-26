مهندس زراعة البن في الإسماعيلية: نستهدف زراعة أشجار جديدة بعد نجاح التجربة

قال المهندس أحمد الحجاوي صاحب تجربة زراعة البن في محافظة الإسماعيلية، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على زراعة المزيد من شتلات البن بنطاق محافظة الإسماعيلية بعد نجاح التجربة وزراعته أسفل أشجار المانجو.

وأضاف «الحجاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المفترض بدء موسم الحصاد للأشجار التي تم زراعتها خلال شهر على الأكثر بعد ظهور المحصول وتحوله إلى اللون الأحمر.

الإسماعيلية أنجح التجارب في زراعة البن

وقال الحجاوي: حتى الآن نحن مازلنا في مرحلة التجارب ومازلنا نعمل على تطوير زراعة البن بعد الوصول إلى نتائج واضحة ونجاح عملية الزراعة في بعض المناطق في محافظة الإسماعيلية تحت ظروف مناخية معينة.

وتابع «الحجاوي» أن نجاح زراعة البن كان ضمن ضمن عدة تجارب لزراعة العديد من الفواكه الاستوائية اعتمادا على مناخ محافظة الإسماعيلية ونظافة التربة باعتبارها من أكثر الأراضي الزراعية الخالية من الملوثات بشكل كبير.

الحجاوي: جربنا زراعة البن في أكثر من مكان

وأوضح أن تجارب زراعة البن تم في عدد من المناطق في مصر أبرزها الإسماعيلية والجيزة والقناطر الخيرية وإدكو في محافظة البحيرة إلا أن أفضل النتائج كانت في محافظة الإسماعيلية اعتمادا على شتلات من البن اليمني.

وتوقع الحجاوي بأن يصل إنتاج شجرة البن الواحدة بعد سنوات من زراعتها إلى 5 كيلو تقريبا، مشيرا إلى أنه يمكن عمل شتلات جديدة من المحصول، لاستزراعها بدلا من استخدامه للتحميص فقط.

الحجاوي: الاعتماد على الزراعة يعزز من الاكتفاء المحلي

واختتم أن زراعة البن يعتبر من أهم الزراعات التي يمكن تطويرها والاعتماد منها على محصول داخلي بدلا من استيراده بكميات كبيرة من الخارج وهو ما يقلل نسبة الاعتماد على التصدير.