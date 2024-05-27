الخارجية: الوضع في غزة كارثي.. وعلى المجتمع الدولي التحرك ووقف الحرب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ القصف الإسرائيلي على خيام نازحين في رفح الفلسطينية، يمثل انتهاكا سافرا وصارخا للقوانين الدولية وتدابير محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أنّ الوضع الكارثي في غزة يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف الحرب حقنا لدماء المدنيين الأبرياء.

وأضاف شكري في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، خلال لقاء وزير الخارجية الإسباني، أنّه يدعو خلال اجتماع عربي أوروبي في بروكسل إلى تضافر الجهود للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية، التزام مصر الراسخ تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق، والقاهرة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى الفلسطينيين.