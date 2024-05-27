كورينثيانز يبحث عن التأهل مباشرة لثمن نهائي سود أمريكانا أمام راسينج

يستضيف كورينثيانز البرازيلي، نظيره راسينج الأوروجوياني على ملعب «أرينا كورينثيانز»، بالجولة الأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة «سود أمريكانا»، المسابقة الثانية من حيث الأهمية بالقارة بعد «ليبرتادوريس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل كورينثيانز، مباراة راسينج الأوروجوياني، بالفوز برباعية نظيفة على نظيره أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني، على ملعب «أرينا كورينثيانز»، بالجولة الخامسة، ليحتل المركز الثاني بـ 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الأرجنتيني عند النقطة السادسة بالمركز الثالث.

ويبحث كورينثيانز البرازيلي، عن تصدر المجموعة للتأهل مباشرة لدور الـ16 بعيدا عن التصفيات التي يخوضها صاحب المركز الثاني مع الأندية الثمانية أصحاب الترتيب الثالث في دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس.

فوز راسينج الأوروجوياني على ناسيونال البارجوياني

وفي المقابل، يخوض راسينج الأوروجوياني، مباراة كورينثيانز البرازيلي، بالفوز على نظيره ناسيونال أسونسيون البارجوياني، بهدفين مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «سينتيناريو» بالجولة الخامسة، ليحتل الفريق الأوروجوياني، المركز الأول برصيد 11 نقطة، فيما قبع ناسيونال بالترتيب الرابع والأخير بنقطة واحدة ليودع بطولة كوبا «سود أمريكانا».

ونرصد مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة «كوبا سود أمريكانا»:

- أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني×ناسيونال أسونسيون البارجوياني على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» ضمن مباريات المجموعة السادسة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة فجر بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

- كوكيمبو أونيدو التشيلي× ريد بول براجانتينو البرازيلي على ملعب «فرانسيسكو سانشيز روموروسو» بالمجموعة الثامنة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يلتقي راسينج الأرجنتيني، بنظيره سبورتيفو لوكوينو البارجوياني على ملعب «سيوداد دي لانوس».

-إنترناسيونال البرازيلي× بيلجرانو الأرجنتيني على ملعب «أرينا باروري»، في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر بعد غد الأربعاء، وفي نفس التوقيت يحل ريال تومايابو البوليفي ضيفا على نظيره دولفين الإكوادوري على ملعب «جوكاي».