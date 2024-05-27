«معلومات الوزراء»: مصر الخامسة عالميا في تلقي تحويلات المصريين من الخارج

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقريرًا مهما يسلط الضوء على الدول التي تستقبل تحويلات نقدية من العمالة المصرية في الخارج.

تحويلات مالية من العاملين بالخارج

وأوضح المركز، أن هناك تحويلات مالية تأتي من نحو مليار شخص حول العالم، ويرسل 200 مليون عامل بالخارج تحويلات إلى أوطانهم سنويًّا، ويستفيد منها 800 مليون شخص.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للتحويلات، فضلًا عن أن مصر تأتي في المرتبة الخامسة من بين الدول التي تتلقى تحويلات نقدية من أبنائها العاملين بالخارج.

وجاءت أول دولة في التحويلات الهند بـ125 مليار دولار.

2- المكسيك بـ67 مليار دولار.

3- الصين بـ50 مليار دولار.

4- الفلبين بـ40 مليار دولار.

5- مصر بـ24 مليار دولار.