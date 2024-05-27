رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«معلومات الوزراء»: مصر الخامسة عالميا في تلقي تحويلات المصريين من الخارج

كتب:

بسمة عبدالستار
02:46 م | الإثنين 27 مايو 2024
تحويلات مالية- صورة أرشيفية

تحويلات مالية- صورة أرشيفية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقريرًا مهما يسلط الضوء على الدول التي تستقبل تحويلات نقدية من العمالة المصرية في الخارج. 

تحويلات مالية من العاملين بالخارج

وأوضح المركز، أن هناك تحويلات مالية تأتي من نحو مليار شخص حول العالم، ويرسل 200 مليون عامل بالخارج تحويلات إلى أوطانهم سنويًّا، ويستفيد منها 800 مليون شخص.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للتحويلات، فضلًا عن أن مصر تأتي في المرتبة الخامسة من بين الدول التي تتلقى تحويلات نقدية من أبنائها العاملين بالخارج.

وجاءت أول دولة في التحويلات الهند بـ125 مليار دولار.

2- المكسيك بـ67 مليار دولار.

3- الصين بـ50 مليار دولار.

4- الفلبين بـ40 مليار دولار.

5- مصر بـ24 مليار دولار.

اقرأ المزيد:

«مجلس الوزراء»: مصر ضمن أكبر 4 دول بالقارة جذبًا لاستثمارات الطاقة المتجددة

مجلس الوزراء يوفق على تخصيص 1.8 فدان لممشى المتحف المصري الكبير

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

طهران: أعضاء مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز لمتابعة البحث عن مروحية رئيسي

 مجلس الوزراء ينعى الدكتور هشام عرفات
بقلم بسمة عبدالستار