تزامنًا مع نهاية العام.. مطار سوهاج يستعد لاستقبال عودة المصريين العاملين بالخارج

أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة والاهتمام بتقديم أعلى مستويات الراحة للركاب بمطار سوهاج الدولي بما يدعم انسيابية العمل داخل صالات السفر والوصول وبما يُحقق سهولة ومرونة الإجراءات وتقديم الدعم والتسهيلات لجميع المسافرين والقادمين عبر المطار كونه يعد من أهم المطارات الحيوية في مصر؛ وتماشيًا مع يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

تحقيق أعلى معدلات السلامة والتميز

وأوضح أن هناك مُتابعة مستمرة ودقيقة من جانب الفريق محمد عباس حلمي بضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول بأفضل جودة من الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والتميز في الأداء لكافة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطار، بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتفادي العقبات التي قد تواجه المُسافرون والقادمون من أبناء الصعيد عبر مطار سوهاج.

مطار سوهاج الدولي

جدير بالذكر، أنه جرى تم إنشاء مطار سوهاج الدولي عام 2010 لخدمة محافظات الوجه القبلي حيث يُسير المطار رحلات جوية لعدد 8 شركات طيران تُغطي معظم الدول العربية.

ويحتوي المطار على صالتي سفر ووصول دوليين وداخلي وصالة لانتظار المودعين، بالإضافة إلى خدمة الحجر الصحي على مدار 24 ساعة، كما يُقدم المطار خدمة استقبال الجثامين من شركات الطيران المُجهزة لنقل الجثامين على متن طائرتها.