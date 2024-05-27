حملات نظافة وتمهيد طرق ودعم منظومة الإنارة في مراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة القرى والمدن وأماكن التجمعات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإبراز الواجهة الحضارية اللائقة بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية لمراكز بني مزار ومطاي وسمالوط حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، ففي مركز بني مزار مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من الشوارع بالأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بالمدينة وقرى (أبو جرج - الحسينية - بنىي صامت - بني على - الجندية – صندفا).

وفي مركز سمالوط، قامت الوحدات المحلية لقرى المركز وأحياء المدينة بشن حملات مكبرة بالطرق والشوارع الرئيسية، حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والأتربة وكنس الشوارع لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم، بينما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاى بعمل حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بشوارع وأحياء المدينة وكورنيش النيل والطريق الدائرى وقرى (ابوان- بردنوها)، وتم رفعها الي المقلب الرئيسي، وتم تمهيد وتسوية طريق بنى عمار الكوادى حيث تم رفع المخلفات الصلبة بالطريق ورفعها الي المقلب الرئيسي.

تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق

وفى ذات السياق، نفذت مراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص والمنيا حملات مكثفة للنظافة، ففي مركز ديرمواس نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء والميادين وحملات نظافة وتسوية وتمهيد الطرق بقرى (دلجا – نزلة البدرمان – أبو خلقة - أولاد مرجان)، بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوى أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء والميادين وتم تمهيد ورفع كفاءة الطرق بمجلس قروى قلندول، وبمجلس قروى الروضة ، وذلك لعدم اعاقتها لحركة المارة والسيارات ورفع الأتربة بالطرق والشوارع العمومية والفرعية بالقرى، وفي مركز أبوقرقاص استمرت جهود الوحدات القروية والأحياء فى أعمال النظافة صباحا ومساءا وتم نقل المخلفات من المقلب الوسيط بمركز ابوقرقاص ونقلهم للمقلب العمومي بالصحراوى الغربى، وفى مركز ومدينة المنيا تواصلت الحملات اليومية لقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات بمدينة المنيا، كما تم عمل صيانة الأعمدة الكهربائية والكشافات وتغيير اللمبات المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة بقرى ( بنى أحمد الغربية – تلة – طوخ الخيل – البرجاية).