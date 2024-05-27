توقيع الكشف الطبي على 1570 حالة مجانا في قافلتين بقرى المنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 108 مرضى من الأولى بالرعاية بقرى سيسكو وعزبة أبوزيد وتانوف بمركز ديرمواس.

إجراء جراحات العيون المختلفة

وأعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة الى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تقديم أشكال الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأشار «شعبان» إلى أن «الأورمان» سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

توقيع الكشف على 1462 حالة

وفي نفس السياق، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1462 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية رسلان بمركز المنيا على مدار يومي 22 و 23 مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.