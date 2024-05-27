«النقل» توضح تفاصيل مشروع تطوير ورش المنيا وتستعرض إنجازات السكة الحديد

تنفذ شركة النيل للإنشاء والطرق إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، مشروع تطوير ورش المنيا، والذي يتضمن إنشاء ورش لصيانة وعمرة عربات الركاب على مساحة 11 فداناً، كما يشتمل المشروع على إنشاء 3 ورش من السقائف المعدنية وإنشاء 13 سكة على بلاطات خرسانية ومزودة بأنظمة الإطفاء الآلي للحريق والانذار والصرف والتغذية والمكاتب الإدارية.

تطوير عربات الدرجة الثالثة المكيفة

وفي سياق متصل، أكّدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنَّه تمّ تنفيذ تطورات مهمة بالمنظومة خلال السنوات الأخيرة، منها إنشاء محطة قطارات صعيد مصر، وتحديث أسطول الجرارات، وشراء 210 جرارات جديدة، وتحديث أسطول العربات، فضلاً عن شراء 1350 عربة ركاب جديدة مختلفة الدرجات وتطوير عربات الدرجة الثالثة المكيفة، وعربات الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية.

استخدام أحدث الماكينات في صيانة وإنشاء الخطوط

كما أوضحت الهيئة أنه تمّ شراء 5 قطارات تالجو فاخرة تجوب أنحاء الجمهورية، وتم تطوير وتحديث نظم الإشارات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن الانتهاء من تطوير 60 برج إشارات بالشبكة، وتطوير 671 مزلقانا واستخدام أحدث الماكينات في صيانة وإنشاء الخطوط، وإعادة تأهيل وازدواج كوبري الفردان أعلى قناة السويس.

وتمّ تطوير محطة خط الفردان وإنشاء محطتين جديدتين، فضلاً عن تطوير 246 محطة على مستوى الجمهورية، وإنشاء 5 ورش جديدة وتطوير 33 ورشة قائمة، وفق المواصفات والمعايير العالمية.