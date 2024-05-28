شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الأوروبية اليوم بالبنك الأهلي المصري 51.31 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 51.01 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 51.31 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 51.31 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم 51.32 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 51.18 جنيه للبيع، و51.12 جنيه للشراء.